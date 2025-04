O Estrela da Amadora somou a primeira vitória em casa diante do FC Porto no sábado, por 2-0, e tirou um 'peso' de cima dos ombros. Praticamente assegurou a permanência na primeira divisão, com 29 pontos no bolso.

Nesta terça-feira, poucos dias após o jogo, as contas oficiais do Estrela da Amadora partilharam fotografias dos jogadores a jogarem laser tag, visivelmente satisfeitos.

Tratou-se de uma atividade de teambuilding e aconteceu nesta terça-feira, envolvendo todo o plantel, além do departamento de futebol e médico. Estarão de pontaria afinada?