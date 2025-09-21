Por Arménio Pereira*

Ivo Vieira, treinador do Tondela, em declarações na conferência de imprensa, após o empate frente ao Estrela da Amadora, por 0-0, na sexta jornada da Liga:

Guarda-redes adversário volta a ser o melhor em campo

«Entrámos a querer um resultado diferente daquele que acabou por acontecer. Permitimos algumas transições ao Estrela nos primeiros 15/20 minutos, onde foram perigosos, depois assentámos no jogo, ajustámos uma situação no corredor direito que nos estava a criar algumas dificuldades e a partir daí fomos uma equipa consistente. Quisemos muito estar perto da baliza do adversário. Tentámos algumas vezes, mas nunca com sucesso, não conseguimos fazer golo. Tivemos uma bola à barra, na minha opinião fomos superiores nesse período do jogo. A partir daí fomos uma equipa consistente. Na segunda parte foi um jogo mais partido, equilibrado de ambas as partes e onde voltou novamente o guarda-redes adversário a ser o melhor em campo, com duas ou três intervenções. O Bernardo (Fontes) também tem uma logo no início de grande valia. Resta-me dizer que os jogadores trabalharam, tentaram para que o resultado fosse diferente. Estamos num período sensível. Fizemos um golo que foi anulado por pouco. Temos de continuar, seguir em frente, trabalhar, insistir no bom sentido naquilo que é o trabalho a prosseguir e naquilo que é o processo. Os jogadores estão empenhados para as coisas acontecerem, mas temos andado com a infelicidade colada a nós. Não temos tido esse momento de felicidade para que os jogadores possam mostrar mais do que aquilo que têm feito. Que tem sido muito em termos de empenho e querer. Mas que, obviamente, a falta de resultados faz com que tenham mais dificuldade em decidir de forma natural. Se tivéssemos a ganhar as coisas surtiam melhor efeito, mas é continuar a trabalhar para que os resultados apareçam».

Não há como fugir à realidade

«O Tondela tentou ganhar o jogo, tentou fazer mais que o adversário e permitiu essas transições que é visível para vós e para mim, mas sempre a partir do primeiro ou do último terço, onde o Tondela tentou atacar e depois tirando partido disso, o Estrela conseguiu criar alguns problemas. A tomada de decisão dos atletas, muitas vezes, pode ser melhor ou menos conseguida consoante aquilo que é o momento. E a verdade é que não temos pontos somados, temos apenas dois empates em casa. Acho que os jogadores têm feito mais do que isso e quando acontecer, acho que as coisas vão aparecer mais limpas, com mais lucidez e mais qualidade».

Cabeceamento do Brayan Medina podia ter trazido três pontos

«É essa a ponta de felicidade que nos tem faltado. Se as coisas acontecessem de outra forma também admitia aqui. Não tinha problema em fazê-lo, acho que os jogadores estão comprometidos e acreditam no processo, lutam para que as coisas sejam diferentes em termos de resultados, acho que o empenho deles tem sido de compromisso, querer e caráter. Apenas a tomada de decisão no último terço não tem surtido consoante aquilo que nós queríamos e eles tanto querem. Vamos continuar a trabalhar para que isso aconteça. Essa mensagem foi passada…».

«Não posso estar aqui a pôr em causa o compromisso dos atletas. Falta-nos o enquadramento com esse resultado positivo e isso consegue-se com golos, não os temos feito, precisamos de trabalhar fazê-los e encontrar esse método para que os jogadores possam também crescer e desprender-se de alguma tensão por falta de resultados.»

Está a fazer um bom trabalho?

«Tenho convicção daquilo que faço, acreditando naquilo que é o processo, nos jogadores vejo um compromisso grande naquilo que é a ideia de jogo e aquilo que levamos para campo. Respeito a manifestação de quem quer que seja. Todos têm direito à opinião e eu tenho de respeitar».