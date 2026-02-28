João Nuno, na sala de imprensa, disse que a sua equipa mereceu sair da Vila das Aves. O treinador do Estrela lamenta a falta de definição no últimno terço e o desperdício ao longo do jogo.

O que faltou para sair daqui com os três pontos?

Acho que na primeira parte dominamos o jogo por completo, mas faltou ali o último terço e houve ali situações em que podíamos ter definido melhor. Planeamos para o jogo ter largura máxima pelos nossos alas, conseguimos colocar a bola na área, mas definimos sempre mal. A primeira parte teve sempre o nosso domínio do jogo e a segunda parte começou igual até à lesão do Encada e do Kevin. Aí, tivemos de fazer alterações, o jogo partiu e o AVS esteve melhor no jogo, tendo uma ou duas situações. No final, voltamos a estar melhor e tínhamos de definir melhor para sair daqui com os três pontos. Estamos desanimados porque não era isto queríamos. Acho que merecíamos claramente a vitória.