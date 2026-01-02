João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à receção do Sp. Braga, deste sábado [18h00], a contar para a 17.ª jornada da Liga.

Estrela está a crescer mentalmente

«Estamos a crescer na mentalidade, na forma como queremos olhar para os jogos para ganhá-los todos, sabendo que os adversários têm muita qualidade, mas que estes têm também de perceber que quando começarem a jogar contra o Estrela também não vai ser fácil para eles, porque a equipa está a crescer»

É difícil prever o onze do Sp. Braga

«É difícil até para nós prevermos o onze do Sp. Braga devido à muita qualidade que tem no plantel e, portanto, olhamos para todos os desafios da mesma forma. Noutras vezes, quando disse que íamos ao Dragão tentar ganhar, ou Alvalade, é esta a mentalidade que quero passar aqui.»

A mentalidade competitiva do plantel alegrou o treinador

«A coisa de que mais gostei depois do jogo com o Moreirense foi, no final do jogo, sentir os jogadores tristes com o empate. É aí que estamos a crescer.»

