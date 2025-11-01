«Gostava que o meu pai aqui estivesse, foi isto que lhe prometi»
João Nuno falou de uma vitória «muito especial» pelo Estrela da Amadora
João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Casa Pia [5-3]:
Satisfeito com a vitória mas olha para falhas defensivas
«Primeiro que tudo, dar os parabéns aos jogadores pelo acreditar. Viemos de três derrotas e os jogadores mostraram muita personalidade em campo. Preparámos bem os sítios onde estavam os espaços para ferir o Casa Pia. E conseguimos. É uma vitória justa e um resultado importante para nós. Uma vitória fora e com bons números, mas temos muito de crescer. Quero um Estrela [da Amadora] a jogar mais ofensivo e a ter mais a bola. Estou muito satisfeito com a vitória, mas defensivamente ainda fomos mais permeáveis do que no jogo com o Rio Ave.»
Lopes Cabral tem muito talento
«O Lopes Cabral é um miúdo com muito talento, mas ainda tem muito para aprender sobre o jogo. Só ele e a bola é incrível, mas nem sempre temos a bola e nesse momento tem muita coisa para evoluir. Se continuar humilde, a ouvir os bons exemplos, vai chegar muito longe.»
Estrela tem plantel para fazer um campeonato positivo
«Se os jogadores continuarem a acreditar no que estamos a fazer, acredito que pode mudar o rumo da temporada. Temos equipa para fazer um campeonato positivo.»
Estreia a vencer com dedicatória especial
«[Estreia a vencer] Estou muito feliz. Passei por todos os escalões do futebol português. Estava no Belenenses muito bem, num grande clube, gostei muito do projeto do Estrela da Amadora e não podia recusar o meu sonho que era chegar até aqui. Hoje gostava muito que o meu pai aqui estivesse porque foi isto que lhe prometi e esta é uma vitória muito especial para mim.»