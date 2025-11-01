João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Casa Pia [5-3]:

Satisfeito com a vitória mas olha para falhas defensivas

«Primeiro que tudo, dar os parabéns aos jogadores pelo acreditar. Viemos de três derrotas e os jogadores mostraram muita personalidade em campo. Preparámos bem os sítios onde estavam os espaços para ferir o Casa Pia. E conseguimos. É uma vitória justa e um resultado importante para nós. Uma vitória fora e com bons números, mas temos muito de crescer. Quero um Estrela [da Amadora] a jogar mais ofensivo e a ter mais a bola. Estou muito satisfeito com a vitória, mas defensivamente ainda fomos mais permeáveis do que no jogo com o Rio Ave.»

Lopes Cabral tem muito talento

«O Lopes Cabral é um miúdo com muito talento, mas ainda tem muito para aprender sobre o jogo. Só ele e a bola é incrível, mas nem sempre temos a bola e nesse momento tem muita coisa para evoluir. Se continuar humilde, a ouvir os bons exemplos, vai chegar muito longe.»

Estrela tem plantel para fazer um campeonato positivo

«Se os jogadores continuarem a acreditar no que estamos a fazer, acredito que pode mudar o rumo da temporada. Temos equipa para fazer um campeonato positivo.»

Estreia a vencer com dedicatória especial

«[Estreia a vencer] Estou muito feliz. Passei por todos os escalões do futebol português. Estava no Belenenses muito bem, num grande clube, gostei muito do projeto do Estrela da Amadora e não podia recusar o meu sonho que era chegar até aqui. Hoje gostava muito que o meu pai aqui estivesse porque foi isto que lhe prometi e esta é uma vitória muito especial para mim.»


























