João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na conferência de imprensa após o empate (1-1) com o Alverca, a contar para a 20.ª jornada da Liga.

Resultado é justo

«Acho que o resultado acaba por ser justo. Estamos mais tristes pela questão de deixar fugir tão perto do final do jogo. Temos duas vezes a bola quando fazemos um contra-ataque e duas vezes que a perdemos. No lance do golo não podemos deixar naquele momento do jogo um jogador sozinho. Acho que a equipa, pelo menos, foi organizada. O Renan fez uma grande defesa, é verdade. Mas conseguimos, muitas vezes, condicionar o Alverca. Não conseguimos foi depois de criar tanto perigo como eu queria. Depois de fazer mais difícil, custa deixar fugir os três pontos.»

Estreia de Sydney

«Ele teve um erro que acontece no futebol. Acho que é fruto da juventude desta equipa. É miúdo. E os miúdos, em alguns momentos, falta-lhes esta inteligência. Mas o Sidney entrou com dois treinos. Eu não posso pedir muito a um jogador que tenha dois treinos, se não estou a ser injusto com ele. Não temos muito mais soluções. Ele foi lá para dentro, deu o seu melhor. E com dois treinos, pelo menos teve atitude e fez um golo. Vai melhorar seguramente quando tiver mais tempo de trabalho.»

Estrela tinha um pássaro na mão

«Eu não gosto de empates positivos. Acho que não foi nada positivo porque tivemos um pássaro na mão. Em relação aos outros dois jogos, eu já falei. Quanto ao Estoril, é ver o que estão a fazer com as outras equipas. Não foi só ao Estrela. E depois perdemos na luz. Mas o Real Madrid também perdeu na luz. Temos muitas mudanças, mas vamos continuar o nosso caminho. Com tantas entradas, tantas condicionantes. Hoje não tivemos aqui jogadores como Jovane, como Marcus, perdemos o Kevin. Mesmo com estas situações, eu considero que pelo menos o espírito está cá. É esse o nosso caminho.»