O treinador do Estrela da Amadora, João Nuno, desejou «um grande espetáculo» na receção ao Casa Pia, pela 27.ª jornada da Liga de futebol, e vencer, tal como sucedeu na primeira volta.

«Se for 5-3 outra vez [sorri]… que seja um grande espetáculo. Acho que haverá duas boas equipas em campo e acredito que será um excelente jogo, que o público esteja presente e nos apoie. Precisamos de ação e de mostrar, não é hora de falar muito, temos de chegar à hora do jogo e competir, é isso que queremos.»

Avaliação ao Casa Pia

«Acho que há ingredientes para isso [uma boa partida]. O Casa Pia é uma boa equipa, diferente do que apanhámos na primeira volta, mas com uma estrutura semelhante. O jogo da primeira volta foi bom para os adeptos e em algumas coisas para os treinadores, pois seguramente um 5-3 não é um jogo que seja bom de se ver pois houve muitos golos, mas demasiados erros defensivos para um lado e para o outro.»

Descanso do Casa Pia

«Para nós, após este momento [sequência sem vencer] e o que aconteceu em Vila do Conde [derrota por 2-1], quanto mais depressa o jogo chegar, melhor. Portanto, acredito que o Casa Pia teve mais tempo para preparar o jogo, mas nós também conseguimos preparar bem o Casa Pia nestes dias. Os treinos têm corrido muito bem, com excelente energia, e queremos muito jogar e demonstrar não por palavras, mas em ação dentro do campo.»