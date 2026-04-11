João Nuno, treinador do Estrela, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sporting por 1-0, na 29.ª jornada da Liga:

Análise à derrota com o Sporting

«Já dei os parabéns aos meus jogadores, pelo plano que cumprimos até ao fim. Ficamos tristes com o resultado, só temos de tirar coisas boas, tenho a certeza de que vamos cumprir os nossos objetivos. Lutámos pelos três pontos. Temos de olhar para várias coisas boas que fizemos aqui, muitas coisas novas e muitas alterações no nosso plantel face ao jogo que fizemos em Alvalade.»

Exibição defensiva quase irrepreensível...

«Defensivamente foi das melhores exibições, defendemos e atacámos. É isso que gosto das minhas equipas. Tivemos uma equipa muito forte do outro lado. Não há uma média de golos esperados do Sporting como esta, faltou alguma ligação no processo ofensivo, podíamos e devíamos ter feito melhor. Sofremos o golo com dez, o nosso golo é com o Rodrigo Pinho a entrar no campo. Acho que os meus jogadores tiveram uma atitude fantástica, só temos de estar com esta postura para os cinco jogos que faltam.»

Calendário até ao fim da época e manutenção

«Gostamos destes jogos, estes são mais fáceis de jogar, contra equipas que querem jogar. Nesta sequência de jogos perdemos com o Sporting e o FC Porto. Vamos ter de defrontar todos e com esta postura acredito que vamos conseguir o nosso objetivo. Acredito muito no que faço todos os dias, agora falam sobre o Rui, o Mourinho e o Farioli. De mim não falam, quando começámos a ganhar jogos mais de metade da equipa foi embora e acredito que o Estrela vai ficar na Liga.»