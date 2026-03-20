João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, após a vitória (4-0) frente ao Casa Pia, a contar para a 27.ª jornada da Liga. O técnico tricolor afirmou que esta deverá ser a melhor exibição da época, mas lembrou que ainda há muitos pontos por disputar.

Melhor exibição da época

«Acho que é talvez a nossa melhor exibição da época, fizemos um grande jogo desde o primeiro ao último minuto. cumpri muito bem o plano, todos os jogadores que entraram com a mesma energia. Fizemos 24 remates, tivemos várias oportunidades para além dos quatro golos. Permitimos muito pouco ao Casa Pia. Temos de manter esta energia, pés no chão, isto ainda não nada está feito, temos que continuar, há muitos pontos ainda para disputar. Agora vamos com toda a certeza fazer uma boa parte final da época, é isso que eu acredito.»

‘Pezinhos’ no chão

«Foi melhor até do que eu estava à espera, sem dúvida, porque acho que tivemos muito ligados o tempo todo. Tínhamos feito também um resultado meio histórico, acho que o Estrela não marcava cinco golos fora há muitos anos, quando foi o jogo da primeira volta com o Casa Pia. Podíamos ter feito mais golos hoje e acho que foi uma grande exibição, mas mais importante isto só vale três pontos. Pezinhos no chão, continuarmos com esta união e com este ritmo que tivemos hoje.»

Baixa de Paulo Moreira por lesão

«O Paulo Moreira durante a semana já sentiu ali um pequeno desconforto. Nós estávamos com muita esperança que ele ia recuperar, mas fizemos um treino ainda hoje de manhã. Fizemos aqui um pequeno teste de manhã e o Paulo deu negativo. Se fosse o último jogo da época se calhar ele tinha jogado, mas já há muito jogo e tínhamos um elevado risco. Eu não tinha treinado praticamente nada com o Paulo esta semana, e agarrei-me àquilo que foi o trabalho.»

Destaques individuais

«Em relação ao Pinho, o que mudou foi a confiança do jogador. Ele com o Kikas cá não estava a jogar tanto, porque a melhor opção estava pelo Kikas. Também temos o Sydney e o Leandro. Temos bons avançados, mas o Pinho está a travessar um bom momento. É um grande profissional e um grande homem. Merece. O Marcus é muito a parte mental dele... tem um talento que eu acho que nem ele ainda percebeu o talento todo que tem. Ele tem de ser muito mais consistente. Mas permitem-me, com todo o respeito, houve muito mais exibições fantásticas dentro do campo: o Max, o Eddy e o Robinho até sair. Estava a ser um prazer ver a equipa jogar, acho que eles estavam a divertir-se e estavam confiantes. Estou muito satisfeito com a resposta do plantel. É preciso é jogarem com esta energia, nós queremos jogar sempre assim. É isso que eu quero.»