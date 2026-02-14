João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-1) frente ao Vitória. O técnico do Estrela considera que o triunfo do Vitória é justo, pela segunda parte, embora tenha o balneários triste e a achar que podia «levar pontos».

Análise ao jogo

«Na primeira parte entrámos muito bem, tivemos logo uma oportunidade clara, e chegámos ao golo. As oportunidades do Vitória na primeira parte são perdas de bola nossa na primeira fase, algumas delas exageradas, não me lembro de uma oportunidade construída pelo Vitória na primeira parte. Não podemos perder tantas bolas displicentes. Na segunda parte o Vitória entrou mais pressionante, agressivo. O Vitória faz golo num canto, foi melhor que nós na segunda parte, marca quando estávamos com dez, levámos o golo na bola parada e o mexer levámos o segundo. Acho que o momento do jogo é a bola ao poste, podíamos ter feito o segundo. Pela segunda parte o Vitória merece ganhar, acho que jogámos de forma personalizada em Guimarães, mas temos de ser mais adultos e não podemos perder tantas bolas como perdemos».

Lição que levam do jogo

«Estamos com a sensação triste no balneário, desanimados. Pretendíamos levar pontos, não podemos perder tantas bolas na primeira fase. No momento da bola parada, mesmo com dez, temos de ser mais fortes, mais agressivos. Sensação dura, podíamos ter tirado muito mais do jogo».