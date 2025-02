O técnico do Estrela da Amadora, José Faria, afirmou, na antevisão ao encontro com o Casa Pia, que não tem dúvidas de que «o trabalho, a vontade e a qualidade» da equipa vão dar frutos no jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga portuguesa, agendado para este domingo.

«A mim, não traz esperança, traz-me certezas, porque tenho a certeza absoluta de que trabalhamos bem e de que quando apresentamos bons momentos isso é fruto, essencialmente, do trabalho dos jogadores, da vontade que apresentam e da qualidade que têm. Em relação a isso, não tenho dúvidas», disse José Faria.

O treinador relembrou que há fatores que não consegue controlar, como os que ocorreram nos encontros com o Sp. Braga e o Benfica, e que impediram a equipa de somar qualquer ponto.

«Não vamos controlar se sofremos um golo aos 90+4 minutos contra o Sp. Braga, depois de um jogo perfeitamente controlado, em que, alguns minutos antes, tivemos o Travassos isolado, na cara do guarda-redes. Não controlamos se jogamos contra o Benfica em casa e estamos a perder aos cinco minutos com uma bola que supostamente entrou ou não», lembrou Faria.

No entanto, mesmo perdendo, as boas prestações e a garra dos «tricolores» fazem o técnico sonhar com bons resultados. «Começar a perder, ir à procura do resultado e acabar o jogo com os jogadores do Benfica a queimar tempo para poderem segurar a vitória é um indicador e uma certeza de que fazemos as coisas relativamente bem», explicou.

José Faria diz que a equipa tem de ser mais agressiva e corrigir alguns posicionamentos, porque, frente ao Benfica, sofreu o seu segundo autogolo, num lance infeliz de Dramé. «Temos de trabalhar para corrigir isso, colocar melhor a linha, a colocação do corpo, mudar os jogadores de posição. Sabemos que tudo isso também é muito em função das rotinas, do trabalho e da repetição», concluiu.

O Estrela da Amadora é antepenúltimo na Liga, com 17 pontos, e defronta o Casa Pia (6.º lugar com 30 pontos), às 20:30 deste domingo, no Estádio Municipal de Rio Maior.