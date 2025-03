Declarações de Zé Faria, treinador do Estrela da Amadora, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-0) frente ao Vitória de Guimarães:

«Melhorámos na segunda parte em relação à primeira. Quando não ganhámos é muito difícil, lido mal com a derrota. Cometemos alguns erros que não podemos cometer a este nível. A primeira parte foi difícil, demorámos a encaixar na pressão, corrigimos ao intervalo, os jogadores acabaram por se libertar um pouco de algumas amarras do ambiente. Na segunda parte podíamos entrar no jogo, mas com um erro do Ferro quase entregámos o jogo. Já sabíamos que era difícil, num estádio difícil, frente a uma equipa difícil. Penso que a vitória acaba por se ajustar».

«Entrámos bem, personalizados, a ter bola, a jogar. Levámos um jogo de bola parada, tem sido recorrente esta época. Trazíamos boas sensações dos últimos jogos, sofremos um golo em que o jogador do Vitória joga de calcanhar na nossa área. Não é de carnaval, mas não pode acontecer. Estávamos com alguma dificuldade nos laterais a saltar a pressão e depois é uma bola de neve. Tivemos alguma dificuldade, corrigimos ao intervalo, os jogadores fizeram o que lhes foi pedido. Não se pode cometer estes erros contra uma equipa como o Vitória, que fez o que fez. Não existem quatro grandes, o Vitória está nesse lote, pelos adeptos que tem, pela mística e pelo que dá ao futebol português. Sabíamos que tinha de ser um jogo perfeito, sem erros, o Vitória tem uma grande equipa, basta ver o que fez na Europa, aproveito para dar os parabéns, mas cometemos erros que não se podem cometer a este nível».

[Situação de Alan Ruiz no final do jogo?] «Faz parte. O futebol é isto, para mim tem de ter emoção, alguma rivalidade, duelo. Não podemos dar uma de virgens ofensivas, faz parte, chegámos ao túnel as pessoas entendem-se. Faz parte, o Alan não gosta de perder, tem o sangue mais quente. O Mina estreou-se hoje, o Montoia está a fazer o terceiro jogo, se calhar precisávamos de mais jogadores como Alan Ruiz, com nervo. Fale-se de coisas boas, como o Vando Félix neste patamar, fui o primeiro treinador dele em Portugal, com a pandemia, em que treinava várias vezes num campo sozinho para melhorar».