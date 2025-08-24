José Faria, treinador do Estrela da Amadora, não espera «facilidades» contra o Alverca, jogo da terceira jornada da Liga. Depois da derrota frente ao Benfica, o treinador espera triunfar pela primeira vez na presente temporada.

«Têm um treinador [Custódio Castro] que, apesar de ser novo, já tem alguma experiência e uma ideia de jogo bem definida. Por isso, não esperamos facilidades, independentemente de terem muitas mudanças ou não. Não foi por causa disso que o Alverca deixou de ser competente nos últimos dois jogos», começou por dizer em conferência de imprensa.

«É jogo a jogo, semana a semana e não faz sentido olhar de outra forma. A pré-época já acabou, a primeira jornada já foi lá atrás e a verdade é que não conseguimos somar pontos no último jogo, independentemente de termos feito uma boa exibição. Isto é para quem ganha, ponto final», referiu.

A jogar em casa, o técnico dos tricolores acredita que a «energia» dos adeptos vai ser importante.

No fim, José Faria abordou o mercado: «Ainda está aberto, com entrada e saída de jogadores. Tem sido uma época difícil, falámos sobre a estabilidade que seria necessária, mas temos de ver como as coisas se conseguem. Não tenho dúvidas nenhumas de que as rotinas demoram para implementar, há coisas que só o tempo e a repetição podem fazer acontecer».

O Estrela recebe o Alverca nesta segunda-feira, às 20h15. Poderá acompanhar toda a partida AO MINUTO no Maisfutebol.