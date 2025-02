José Faria, treinador do Estrela da Amadora, desconfia de uma eventual crise de confiança no Benfica, pela derrota na última jornada da Liga com o Casa Pia, dando como exemplo a resposta dada pelas «águias», a meio da semana, frente à Juventus, na Liga dos Campeões.

«Vou por aquilo que vejo. Vi um Benfica a entrar forte na primeira parte com o Casa Pia, a dominar, mas que num erro individual permitiu ao adversário entrar no jogo. Depois foi o efeito avalanche e o Benfica intranquilizou-se. Mas a qualidade e o talento estão lá, por isso não me surpreendeu a boa resposta em Turim. Não sei qual é a versão do Benfica que vamos ter, mas acredito que vai querer entrar forte», referiu o técnico.

O Estrela tem «um plano estratégico» definido para fazer frente aos «encarnados», que tem como propósito «poder dominar e controlar o jogo». «Não será fácil frente a uma equipa como o Benfica, mas vamos lutar pelos três pontos. Não perderemos a nossa identidade», garantiu José Faria, na antevisão ao duelo deste domingo, para a 20.ª jornada da Liga (20:30).

José Faria mostrou-se ainda confortável com a pressão dos resultados inerente à função de treinador. «Quem não lida bem com a pressão não pode estar no futebol. Gosto disso, sinto-me vivo e com energia. Essa tem sido a minha vida, tudo conquistado a pulso. Sabemos que temos de sair rapidamente da zona onde estamos e confiamos no trabalho que estamos a fazer», sublinhou.

O Estrela da Amadora recebe o Benfica, este domingo, para a 20.ª jornada da Liga. O jogo terá como árbitro João Pinheiro, de Braga, e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.