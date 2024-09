José Faria foi o escolhido para liderar a comissão técnica do Estrela da Amadora, depois da saída de Filipe Martins.

No primeiro jogo sem o antigo treinador, José Faria mostrou-se «muito tranquilo» na receção ao Moreirense e confessou que é «só mais um jogo».

«Estou muito tranquilo. O futebol é apenas e só uma parte da nossa vida. O futebol foi a minha vida toda. Serenidade, tranquilidade e foco. Há coisas mais importantes na nossa vida. É só mais um jogo», começou por dizer, esta sexta-feira, na antevisão ao jogo da sétima jornada da Liga.

«Evidentemente poderá haver algumas alterações. Quem lidera uma equipa, sabe que as alterações têm a ver com a atitude, com a forma como encaramos desafios, com jogadores que podem entrar com dinâmicas diferentes de uma semana para a outra. Vamos fazer algumas mudanças, porque queremos mudar este ciclo. Vamos fazê-lo de forma racional, para tentar inverter o ciclo», partilhou.

O treinador de 38 anos referiu ainda que Paulo Lopo, presidente do clube, não lhe pediu nada, pois têm ambos, fruto de trabalharem juntos há muito tempo, uma «ligação telepática».

«A história, a dimensão e a grandeza do Estrela obrigam-nos a entrar em todos os desafios para ganhar. Não gosto de perder nem em casa com os meus filhos, quanto mais a representar um clube como o Estrela. Vamos tentar ter o melhor resultado possível, com o profissionalismo e a exigência que nos trouxe até aqui», disse.

«Não é o Moreirense e não é nenhum (adversário fácil). Quem já teve a oportunidade de trabalhar na Liga sabe que é muito difícil. É um adversário que estudámos bem. Um adversário a quem o Estrela nunca conseguiu ganhar, nos últimos jogos tem sete derrotas e dois empates», garantiu.

Com algumas baixas a afetarem o plantel, José Faria assegurou que Jovane Cabral vai ser titular e que «o grupo está preparado para dar um bom resultado».

O ex-Sporting falou aos jornalistas e mostrou crença na possibilidade de somarem pontos no sábado.

«(O novo treinador) Deu confiança a todos os jogadores mudou algumas coisas. Amanhã [sábado] prometemos ter uma boa atitude no jogo. Temos bons jogadores, qualidade, mas os resultados não estão a aparecer, acredito que esta semana vamos conseguir os pontos que precisamos”, afirmou Jovane Cabral.

«Acredito que posso ajudar, jogando 10 ou 90 minutos. Sou mais um para ajudar o Estrela da Amadora a garantir a manutenção», concluiu.

No sábado, às 15h30, o E. Amadora, 17.º lugar da Liga, com dois pontos, recebe o Moreirense, oitavo, com oito.