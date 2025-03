Declarações de José Faria, treinador do Estrela da Amadora, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (1-1) frente ao Moreirense:

«Para mim a primeira parte foi bem jogada, organizados no capítulo defensivo, a fechar os espaços. Acho que fomos muito competentes, não foi uma primeira parte bonita de se ver para os adeptos, mas fomos muito competentes. Na segunda parte entrámos bem, fizemos o golo, tínhamos o jogo controlado, permitindo pouco ao adversário e depois vem a beleza do futebol, um grande golo que empata o jogo. Depois, não são máquinas, sabemos que há fadiga, temos que gerir em função das opções. E difícil começar a segunda parte com jogadores amarelados, com receio, temos de gerir já a pensar na próxima semana. Vi os grandes a ter aqui dificuldades frente a este Moreirense, já treinei o Ofori, que me enche as medidas, e é suplente desta equipa. O Moreirese é uma equipa que me agrada. É o que é, acabamos por ser competentes, fazer um bom jogo».

[Mudança técnica no Moreirense condicionou?] «Curiosamente temos a sensação que somos a equipa bónus. Jogar contra o Estrela parece uma boa mudança. Não correu bem no Bessa, não correu aqui. Sabíamos que uma mudança traz energia nova, os jogadores querem mostra coisas novas, ganha-se uma nova vida. Sabemos que uma mudança, por si só, é sinónimo que alguma coisa muda. Não fomos surpreendidos porque tínhamos vários planos preparados».