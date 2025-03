José Faria abordou o embate do Estrela da Amadora com o Moreirense, a contar para a 24.º jornada do campeonato, considerando um jogo com uma história diferente daquele que foi na primeira volta do campeonato – primeiro jogo da atual equipa técnica aos comandos da equipa amadorense.

«O Estrela que jogou contra o Cristiano Bacci (no Boavista) não é o mesmo Estrela, ainda não estávamos cá nós (atual equipa técnica), da mesma maneira que não vai ser o mesmo Moreirense que nós recebemos», reconheceu o técnico.

Com um nulo na última jornada diante do Santa Clara e perto dos lugares de despromoção, com 21 pontos e 15.º classificado na Liga, o técnico dos tricolores afirmou que «todos os pontos contam».

«Foi um resultado positivo que tivemos, mas queríamos ganhar. Jogámos em casa, achámos que tivemos a capacidade de ser rigorosos, de fazer coisas boas – intensidade e critério para poder fazer um bom jogo.»

Relativamente ao adversário, José Faria confessou: «Desde a sexta jornada até aqui o Moreirense tem feito um campeonato equilibrado».

O Estrela da Amadora, 15.º classificado com 21 pontos, mede forças com o Moreirense, 11.º com 26, no domingo, às 15h30, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de José Bessa.