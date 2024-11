José Faria, treinador do Estrela da Amadora, acredita que a receção ao Nacional é um jogo de «extrema dificuldade», mas a equipa vai encarar com «máxima seriedade».

«Neste momento, temos o jogo com o Nacional e que é um jogo de extrema dificuldade contra uma equipa do ‘nosso’ campeonato. É uma equipa forte e temos de fazer o nosso melhor para somar os três pontos. Reforço que encaramos este jogo com máxima seriedade e com o sentimento de que vai ser um jogo extremamente difícil», disse este sábado na antevisão ao jogo da 11.ª jornada da Liga.

O técnico adiantou ainda a ausência, por lesão, de Issiar Dramé.

«Não jogando o Dramé, joga outro qualquer e, assim sendo, temos de ter confiança em todos. Neste caso, não vai jogar o Dramé e vai jogar o Miguel Lopes no seu lugar, porque, felizmente, é um dos capitães e está de volta à convocatória e ao jogo, diretamente para o onze», partilhou.

Também em conferência de imprensa, o defesa Ferro explicou que os tricolores estão num «processo de evolução».

«Penso que temos de perceber que esta é uma equipa em que há muitos jogadores novos, que nunca tinham jogado juntos, e temos de passar por esse processo que nem sempre é fácil, mas penso que o equilíbrio é muito importante e fundamental tê-lo, porque o que os mais experientes se calhar têm, os mais novos já não e vice-versa», afirmou.

Este domingo, às 15h30, o E. Amadora, 17.º e penúltimo lugar, recebe o Nacional, 16,º, com oito.