José Faria, treinador do Estrela da Amadora, falou em conferência de imprensa após a derrota em casa frente ao V. Guimarães. O técnico estrelista reconheceu alguma intranquilidade da equipa após o golo mas deu a vitória do adversário como justa.

Incidências marcaram o jogo

«Cada jogo é um jogo. Acho que foi um jogo dividido. Há pequenas incidências que marcam jogos e para mim foi muito por aí. Nós dois minutos antes da paragem para hidratação temos o Kikas que coloca a bola no poste. Até então jogo dividido. Estamos a jogar contra uma grande equipa e já sabíamos disso. Numa má reposição nossa colocamos a bola fora e depois sofremos um golo de um lançamento lateral. Não há muito a dizer em relação a isto. Acabamos o jogo com mais posse de bola, certo muito dela consentida, com várias oportunidades e sofremos dois golos de bola parada. Quando assim é fica muito difícil.»

Intranquilidade sentida após do golo sofrido

«Aqui no Estádio José Gomes quando sofremos primeiro a equipa acaba por se intranquilizar, o que deveria ser o contrário.»

Vitória do adversário é justa

«Hoje queríamos outro resultado com o Vitória, respeitando muito. Mas lá está, há incidências que marcam os jogos. Depois levamos o segundo golo numa altura em que tínhamos mexido. Temos uma grande oportunidade do Ianis com uma grande defesa. O Vitória soube defender bem e acabou por marcar. Certamente não estamos contentes. O Vitória foi eficaz, marcou e acho que a vitória acaba por ser justa. Mas acho que aqui e ali se a sorte tivesse sorrido claramente o desfecho poderia ter sido outro.»