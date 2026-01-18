O treinador do Estrela da Amadora, João Nuno, diz que a equipa está preparada e confiante para o jogo em casa com o Estoril, da 18.ª jornada da Liga. O técnico fez a antevisão ao jogo marcado para as 20h15 de segunda-feira, em conferência de imprensa:

Confiança dos adeptos conquistada após o empate com o Sp. Braga (3-3) na jornada anterior:

«Conquistámos a bancada num ponto muito importante da época e acho que neste último jogo com o Sporting de Braga conseguimos conquistar a confiança dos adeptos.»

Bom momento do Estrela e a pausa na Liga:

«Quando estamos bem, por vezes esta pausa não é muito boa e, tendo em conta o nosso momento, era [ndr: mais benéfico] continuar a jogar, mas também foi importante. Portanto, estamos preparados e confiantes de que amanhã [segunda-feira] vamos estar ao nosso melhor nível e vamos tentar ganhar o jogo.»

Garante titularidade de Kikas, que pode sair neste mercado para o Eupen (Bélgica):

«O Kikas é jogador do Estrela. Até agora, não tenho nenhuma indicação em contrário. Portanto, vai jogar e está preparado, treinou muito bem. É um profissional enorme, sempre focado no que está a fazer. Não o sinto afetado com nada do que se está a passar em relação a notícias.»

Nega que Chilohem Onuoha, recente reforço do Estrela, seja um substituto direto de Kikas:

«São jogadores diferentes, o Onouha é um jogador que pode jogar como avançado também, mas até é mais um ala.»

Médio francês Tom Moustier pode ser reforço:

«[Assunto] para depois.»