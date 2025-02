Estrela da Amadora e Benfica defrontam-se este domingo, a partir das 20h30, no Estádio José Gomes, em jogo da 20.ª jornada da Liga portuguesa.

Para este jogo, e na sequência da vitória por 2-0 ante a Juventus, em Turim, para a Liga dos Campeões, o treinador do Benfica, Bruno Lage, vai fazer regressar Álvaro Carreras ao lado esquerdo da defesa. O espanhol cumpriu jogo de castigo na Champions, mas Lage pode não ficar por aqui nas mudanças na equipa.

Do lado do Estrela, em relação ao empate do passado sábado em Famalicão (0-0), na jornada 19, há pelo menos uma alteração certa, já que Tiago Gabriel rumou ao Lecce, de Itália. No entanto, as mudanças podem ser mais e estão mesmo à vista estreias, como as dos recentes reforços João Costa e Chico Banza.

O Benfica, 2.º classificado com 41 pontos, os mesmos do 3.º, o FC Porto, está a seis pontos do líder Sporting (47), que joga antes, pelas 18 horas, ante o Farense. O Estrela é 16.º classificado, com 17 pontos, tendo oportunidade de ultrapassar Nacional (19) e AVS (18), já derrotados nesta jornada.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis.