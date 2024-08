Depois de uma derrota no arranque da Liga, o Benfica retomou o caminho dos triunfos na ronda anterior frente ao Casa Pia. As águias têm a possibilidade de chegarem à segunda vitória seguida este sábado na receção ao Estrela da Amadora.



O Maisfutebol vai estar na Luz para lhe contar tudo MINUTO A MINUTO sobre este duelo da terceira jornada que arranca às 20h30.



Roger Schmidt está desde já forçado a mexer na equipa titular do jogo anterior. Beste está lesionado assim como Schjelderup, e André Gomes. Por sua vez, João Mário não foi convocado, conforme noticiou o Maisfutebol, por estar a negociar a sua saida do clube encarnado.



Filipe Martins tem também alguns jogadores indisponíveis: Diogo Fonseca, Tiago Ferreira e Issiar Dramé.



Pode ver as equipas prováveis na galeria associada.