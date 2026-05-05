O Estrela da Amadora anunciou, esta terça-feira, que os bilhetes para o jogo com Famalicão serão gratuitos. A equipa agora liderada por Cristiano Bacci recebe os famalicenses para a 33.ª jornada, esta segunda-feira (20h15).

Cada adepto poderá levantar três bilhetes de forma gratuita, sendo que o levantamento será por fases: primeiro sócios e depois público geral.

O E. Amadora poderá garantir, já nesta jornada, a manutenção – menos em caso de derrota. A permanência já nesta jornada pode ser garantida de várias maneiras:

- em caso de vitória e derrotas ou empates de Casa Pia e Tondela.

- em caso de empate e derrotas de Casa Pia e Tondela.

No fundo, qualquer outra sequência de resultados irá remeter a decisão da manutenção tricolor para a última jornada.