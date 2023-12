Depois da paragem para o Natal, a Liga regressou na Reboleira para o primeiro Estrela da Amadora-Arouca da história do futebol português. As duas equipas chegaram à décima quinta jornada do campeonato num bom momento e por isso o duelo entre estrelistas e arouquenses prometia.

Separados por apenas três pontos na tabela, Sérgio Vieira e Daniel Sousa operaram duas alterações nos respetivos conjuntos em comparação com a última jornada. Gaspar e André Luiz regressaram ao onze nos tricolores, enquanto Milovanov e Sylla foram apostas iniciais no Arouca.

Ora, André Luiz criou a primeira ocasião de golo da partida logo aos cinco minutos, mas foi a outra novidade no onze do Estrela a estar em destaque. Primeiro, Gaspar não conseguiu desviar, após um livre de Vitó, mas aos 11 minutos não desperdiçou. Jean Felipe bateu o canto da esquerda e o capitão cabeceou para o fundo da baliza, depois de se antecipar a Montero.

Ainda assim, o Arouca não sentiu o golo sofrido e a partir daqui tomou conta das rédeas do encontro. Por várias vezes, o conjunto de Daniel Sousa podia ter feito o empate, sendo que o Estrela apenas respondia através dos rasgos de André Luiz. Jason, aos 34 minutos, acertou em cheio na trave, após um contra-ataque bem desenhado pela equipa visitante e cinco minutos depois, Mujica finalizou mesmo da melhor forma. Contudo, o avançado cometeu falta sobre Dida e o golo acabou por ser anulado.

O golo do empate, esse, ficou reservado para o segundo tempo. Logo após o regresso dos balneários, Mujica atirou a contar aos 47 minutos e deu início a um final de noite de terror para o Estrela. Dida, que se mostrou muito inseguro durante toda a partida, viu o cartão vermelho direto após tocar com o braço em Mujica e ofereceu autenticamente um penálti ao Arouca. Para o lugar do guarda-redes brasileiro entrou o estreante Edmilson, que por momentos foi herói. É que o jovem guardião angolano defendeu o castigo máximo de Cristo Gonzalez, mas logo a seguir comprometeu.

Aos 77 minutos, Edmilson não defendeu da melhor forma o remate do camisola 23 arouquense. Jason estava no sítio certo e encostou para a reviravolta da equipa de Daniel Sousa. Até final, o Arouca ainda fez mais dois golos por Montero, aos 80 minutos, e por Bukia, já no tempo de compensação, num jogo que terminou com cenas lamentáveis no relvado. Daniel Sousa continua sem perder pelos Lobos, que ultrapassam o Estrela na classificação. O Arouca está agora no nono lugar do campeonato, com 16 pontos. Os Estrelistas somam os mesmos 16 pontos, mas estão no décimo ponto da Liga.