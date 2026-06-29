O Estrela da Amadora arrancou, esta segunda-feira, o trabalho de pré-temporada para 2026/27 – o terceiro ano consecutivo na Liga. Já com Pepa, novo treinador dos tricolores, ao leme, a equipa da Reboleira teve algumas novidades no arranque de época.

Um total de 29 futebolistas apresentou-se para os primeiros dois dias, dedicados a exames médicos e testes físicos.

Oficialmente, o Estrela não confirmou ainda nenhum reforço para o plantel. Porém, Santigado Serra, antigo médio do Mafra (Liga 3) de 19 anos, esteve presente no treino.

Chernev, Assane Ndiaye e João Gastão - que regressam de empréstimos a Kaiserslautern, Farense e Belenenses respetivamente – também marcaram presença no arranque de época.

Tiago Pinto e Emerson Vanga, da equipa de sub-23, integram o arranque dos trabalhos da equipa principal.

As saídas já conhecidas incluem Bruno Langa (Qarabag) e Luís Caica (emprestado ao Belenenses), Alexandre Sola (emprestado ao Kiryat Shmona) e Manu (Radomiak Radom) e o avançado João Resende (Farense).

Apesar de ainda não ser oficial, nomes como Jovane Cabral, Renan Ribeiro e Paulo Moreira deverão também deixar a equipa da Reboleira. Em final de contrato, estas três peças fundamentais na época passada devem despedir-se do clube. Rodrigo Pinho, que têm mais um ano de contrato, não estará presentes nestes dois dias iniciais.

Na temporada passada, recorde-se, o Estrela da Amadora terminou na 15.ª posição, dois pontos acima da zona de despromoção.