Luís Silva, treinador que liderou o Estrela da Amadora em Tondela, fez a análise à partida da sexta jornada, que terminou empatada a zero, na conferência de imprensa:

Análise ao jogo

«Jogo difícil com ambas equipas a darem tudo para ganhar. A nossa equipa foi a que entrou melhor, a que desde o início tentou pressionar mais alto e com algumas combinações conseguimos criar situações de perigo para poder marcar. A partir dos 20/25 minutos, através do seu ponta de lança, eles conseguiram ganhar segundas bolas, entrando por dentro da nossa equipa. Conseguiram criar uma ou outra aproximação mais perigosa à baliza, mas sem grandes situações de golo. Sempre que remataram estavam sempre pressionados pelos nossos defesas. Se tivéssemos conseguido marcar na primeira parte, tínhamos capitalizado a confiança a nosso favor e podia ter sido determinante. Na segunda parte, o jogo foi mais partido. Uma equipa a criar lances de perigo, mais bolas longas, tirou-nos da zona de conforto, mas nós tivemos situações de transição de três para dois e de três para três, nas quais o último passe não entrou. Penso que o resultado foi justo».

Quando a tranquilidade chegar os golos vão aparecer

«Uma equipa que não marca arisca-se sempre a poder sofrer. É importante poder capitalizar em golos as oportunidades que temos. Tivemos o Sidny [Cabral] isolado, cara a cara, com o guarda-redes, mas há fases em que ela a seguir entra. Nesta fase em que estamos, a dar os primeiros passos, em fuga para ganhar outra tranquilidade, acredito que possa fazer mossa naquilo que é a confiança dos jogadores. Preocupados estaríamos se não criássemos oportunidades de golo. Criámos, mesmo jogando fora. Não jogámos bem durante alguns períodos do jogo, mas também não há ninguém que o consiga fazer durante os 90 minutos. Temos de melhorar esses comportamentos, para ganhar essa confiança».

Continuar no Estrela da Amadora e empate fora de casa é bom resultado

«Sou trabalhador do Estrela e não tenho nenhuma indicação do contrário. Já dizia um amigo nosso, somar não é sumir e um jogo fora de casa, se pensarmos sempre em lutar pelos três pontos às vezes na impossibilidade de não o conseguir perder não é opção e conseguir um empate acaba por ser um resultado positivo com um adversário direto…».