Luís Silva é o nome escolhido para orientar o Estrela da Amadora na visita ao reduto do Tondela, este domingo, a contar para a sexta jornada da Liga, confirmou uma fonte oficial do clube à Lusa.

Depois da saída de José Faria, os tricolores optaram por apresentar uma equipa interina. Luís Silva já estava inscrito na Liga como treinador principal e tem orientado os treinos da equipa, juntamente com Ricardo Malafaia.

Atualmente, o Estrela tem três pontos e está em 16.º lugar.