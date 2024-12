Luís Silva, treinador adjunto do Estrela, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória frente ao Rio Ave, por 1-0, na 15.ª jornada da Liga:

«Os adeptos do Estrela têm sido determinantes para nós e saíram daqui com uma prenda que bem merecem.»

«É uma boa vitória que nos dá um balão de oxigénio, mas sabemos que temos de trabalhar muito para conquistar pontos. É uma vitória importante para nós, que nos permite passar melhor o Natal.»

«A equipa teve uma boa prestação a nível defensivo, e o golo do Tiago (Gabriel) não é uma surpresa para nós, às vezes é uma questão de oportunidade. É um jogador que ainda há 15 dias jogou no Campeonato de Portugal pela equipa B, depois jogou no Dragão e deu uma boa resposta e hoje (segunda-feira) esteve novamente ao melhor nível.»

«Não entrámos bem no jogo, mas mostrámos equilíbrio emocional. Nunca desesperámos e conseguimos inverter o rumo que o jogo estava a levar. Acho que foi com mérito que chegámos à vantagem, já depois de termos atirado uma bola à barra. Na segunda parte não posso esconder que falhámos o 2-0, numa situação idêntica, e depois num período mais tardio do jogo tentámos segurar a vantagem».