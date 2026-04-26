Luís Silva refere, na zona de Flash Interviews da Sport TV, que o resultado do embate frente ao FC Porto não faz jus à performance da equipa. Por fim, o técnico sublinha a confiança na manutenção.

Estrela merecia mais...

«Terminámos bem o jogo, mas não fomos felizes na forma como entrámos na partida. O FC Porto também tem o mérito de impor o seu jogo. Não conseguimos controlar a bola, mas conseguimos controlar o perigo. Contudo, não tivemos reação ao primeiro golo. Depois, no intervalo, entramos com uma melhor postura e conseguimos ter bola. Penso que fica um amargo de boca com este resultado.»

Elogios à equipa

«Tivemos uma série de bolas no ferro e situações de ascendente sobre o FC Porto e ter essa capacidade não é fácil. O golo apareceu, mas é pena não termos conseguido o empate porque acho que era merecido pelo esforço que fizemos e era algo que nos deixava algum alento para o resto da época.»

Crença na permanência

«Não acho que tenha sido medo… estamos a falar do FC Porto, que impõe o seu jogo a qualquer equipa, como fez toda a temporada e tem esse mérito em conseguir chegar aqui e fazê-lo. Queria, também, ressalvar o apoio dos adeptos que estiveram aqui em massa e a capacidade que a equipa demonstrou e que nos dá a certeza que vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Faltam três finais e acreditamos na equipa. Aliás, o FC Porto terminou o jogo a perder algum tempo e isso dá-nos algum alento.»