O Estrela da Amadora regressou hoje ao convívio dos grandes do futebol português após vencer o Marítimo no desempate por grandes penalidades (4-2), após um 2-1 verificado no tempo regulamentar que igualou o resultado da Reboleira. A equipa madeirense não merecia este desfecho, mas no futebol, já sabe, o que conta são os golos e na lotaria, a eficácia esteve do lado dos amadorenses.

A titularidade de Val Soares, por troca com João Afonso, foi a única alteração no onze do Marítimo face ao jogo da Reboleira. Já o Estrela da Amadora foi a jogo com o mesmo onze de há uma semana.

Sem medo de um Caldeirão a abarrotar, o Estrela entrou a querer assumir o jogo, pressionando alto ou guardando a bola na procura da baliza de Marcelo Carné de forma organizada. Mas os verde-rubros, uma vez em posse, não se deixaram enganar e começaram a mostrar ao que vinham.

Não começou bem, é certo, mas as transições rápidas madeirenses, lançadas logo após a recuperação do esférico, começaram a incomodar, em crescendo, o último reduto da equipa de Sérgio Vieira. Faltou alguma clarividência nos lances de Val Soares e Félix Correia, antes do quarto de hora, mas Bruno Xadas, aos 18, a passe de Geny Catamo, encarregou-se de mostrar como se faz. O português trabalhou bem em frente à grande área e rematou de forma indefensável para o 1-0.

Mas o Estrela recompôs-se rapidamente, e após algumas aproximações, acabou por restabelecer a igualdade, na sequência de um lance algo confuso, precedido de um pontapé de canto, aos 26 minutos. Regis cabeceou à trave, e Miguel Lopes, após uma série de ressaltos, fez a recarga ao segundo poste.

A partida ameaçou ficar partida, até porque o Estrela fez questão de não descansar em cima do empate, mas foi o Marítimo, aproveitando o adiantamento dos amadorenses, a voltar marcar a festejar, embora por pouco tempo, pois André Vidigal, bem servido por Félix Correia, foi apanhado em fora de jogo por oito centímetros…

O lance aconteceu aos 39 minutos e caso tivesse contado, teria sido um prémio justo para o trabalho realizado pelos madeirenses no primeiro tempo ante um Estrela que viveu alguns momentos de sofrimento, só atenuados pela ansiedade patenteada pela equipa de José Gomes na hora de definir no último terço.

Com tudo em aberto para o segundo tempo, o Marítimo regressou das cabines com uma alteração forçada. O capitão Zainadine, que atuou os últimos minutos da primeira parte algo condicionado, cedeu o lugar a René Santos. Do lado da equipa da Amadora voltou o mesmo onze e a mesma predisposição tática.

A equipa de Sérgio Vieira apostava na gestão, mas acabou por apanhar vários sustos aos antes dos 60, com dois remates de Félix Correia a serem desviados em defesas e ao ver poste negar o golo a Gany Catamo, após passe de Val Soares.

Apesar de estar por cima, José Gomes mexeu na equipa e o jogo do Marítimo acabou por perder capacidade para chegar ao último terço do Estrela, que foi renovando as suas peças sem alterar a estratégia de jogar sempre pelo seguro, mas sem perder de vista a baliza de Carné, embora só lá tivesse chegado perto em lances de bola parada.

O jogo, contudo, foi perdendo qualidade, com muitas quezílias, faltas e paragens. O Estrela sentia-se confortável, ao contrário do Marítimo, que ia revelando muito coração e pouca cabeça. Antes de ser anunciado o tempo extra, que foi festejado com euforia pelo Caldeirão (nove minutos), o recém-entrado Chucho Ramírez deixou o primeiro aviso, cabeceando para defesa de Brígido.

Os insulares apostavam no chuveirinho e o venezuelano, já nos descontos, voltou a cabecear, desta vez por cima. Mas aos 90+6, Cláudio Winck cruzou milimetricamente e a cabeça de Chucho não perdoou, para delírio do Caldeirão que não havia deixado de acreditar no empate. Balde de água gelada servido ao cair do pano num estádio em ebulição, e já com o Estrela sem Sérgio Vieira no campo, após ter visto cartão vermelho direto, aos 87.

E como decorreu o prolongamento? Bem, a primeira parte só deu Marítimo. Tanto assim foi que chegou a pairar no ar a sensação de que era inevitável mais um golo madeirense. Winck estava com a corda toda e foi lançando o pânico entre a defesa amadorense, e Chucho, novamente de cabeça, obrigou Brígido à defesa da noite.

Na segunda parte, o Marítimo voltou a ser superior e ficar mais perto do golo, embora o Estrela tenha criado mais perigo, embora definindo muito mal. Mas já faltavam pernas a ambos os lados, e a decisão sobre quem ficava na I Liga ficou reservada para a marca dos 11 metros.

Na lotaria, o Marítimo apenas converteu duas de cinco, enquanto o Estrela falhou uma de quatro.