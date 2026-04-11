Max Scholze, jogador do Estrela da Amadora, na flash interview à Sport TV, após a derrota na receção ao Sporting (1-0), na 29.ª jornada da Liga:

Deram luta ao Sporting

«Sabíamos desde o início que seria um jogo complicado. Vimos muitas coisas boas da nossa equipa hoje. Precisámos de continuar desta forma. Merecíamos mais hoje. Foi contra uma equipa de topo, que pode ser campeã e podemos estar felizes com a nossa exibição.»

Reposta na reta final do campeonato

«Temos de continuar assim, de jogar como uma equipa. Precisamos deste espírito, de lutar, de estar lá para uns para os outros e, assim, conseguiremos vencer jogos, porque temos qualidade para isso.»

Tem sido uma das boas surpresas do Estrela

«Obrigado pelas palavras. Eu gosto de jogar com a equipa, gosto de tudo, da Liga, da qualidade que há aqui. Quero dar o meu melhor todos os dias e melhorar. Sinto-me muito bem no campo.»