Nani está de luto pela morte do pai.



O Estrela da Amadora deu conta do falecimento do progenitor do internacional português, esta terça-feira.



«Em nome de toda família estrelista, endereçamos os mais sentidos pêsames a toda a família e amigos», lê-se na publicação nas redes sociais, onde se pode ver também uma foto do extremo.



Mais tarde, o Sporting também manifestou pesar pela morte do pai de Nani.



«O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte do pai do nosso antigo atleta Nani. Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências. Força, Nani! As causas da morte não foram relevadas», refere a nota.