Declarações de José Faria, treinador do Estrela da Amadora, em conferência de imprensa posterior ao Estrela da Amadora-Vitória de Guimarães (2-2):

[Disse antes do jogo que queria igualar o Vitória, em que sentido?]

«Estamos num processo de consolidação. A estrutura do Vitória permite contratar de jogadores de grande qualidade. Não quer dizer que não o façamos, mas não quis referir-me em termos qualitativos do plantel. Sinto que foi um jogo equilibrado, o empate é justo. Se tivéssemos ganho não era vergonha nenhuma.»

[Que ilações retira para o jogo com o Sporting?]

«Foi jogo bem disputado, sabíamos que o Vitória íamos disputar. Sei que se tem falado muito nas viagens e no desgaste, mas na verdade estamos a falar de uma equipa que mudou sete jogadores. Do ponto de vista físico iam estar na máxima força. Permitimos a posse de bola deles, foi algo que nós definimos antes do jogo. O Vitória desbloqueia o jogo com um grande golo. Lá está, pela capacidade individual de quem passou e marcou. Também com alguma passividade nossa. Infelizmente na segunda parte perdemos o Bucca, que estava a fazer um grande jogo até então. O jogo foi bem repartido. Aquele lance do André Luiz na pequena área, um movimento repetido muitas vezes no treino, faz sempre golo, podia ter dado o 3-2.»

[Não utilização de Nani]

«Apenas e só opção. Como não jogou o Cissokho, o Caio Santana, como não foi convocado o Daniel Cabral... o Nani é só mais um jogador. Entendo que haja esta curiosidade em função do passado dele. Mas comigo todos os jogadores são iguais. Joga quem trabalha, não querendo dizer que ele não o faça porque é um excelente profissional. Esta semana esteve dois dias com uma gastroentrite, não treinou a semana inteira. Naquele momento, precisámos do Alan para nos dar bola parada e definição. Foi apenas e só escolha.»

[Tentou espelhar a tática do Vitória?]

«Não só. A estratégia tentou passar por equilibrar no meio, com o Kikas a incomodar a construção do seis, dando referências diretas aos nossos três médios. Quando eles montassem a três, a nossa ideia foi pressionar de outra forma. Não tentámos espelhar, analisámos cada adversário e tentamos anular os pontos fortes do adversário. Penso que a nossa estratégia resultou.»

[Primeira titularidade de Paulo Moreira]

«Sinceramente? O Paulo joga muito. Os mais distraídos viram-no saltar da Liga 3 para a Liga, mas se puxarem atrás, estava no meio-campo do Varzim que ganha ao Sporting, há dois ou três anos. O Paulo jogou no FC Porto, mas às vezes, falta quem acredite neles. Foi a nossa primeira contratação, para mim, quando exercia outras funções, foi uma prioridade. Para mim, não foi surpresa. Precisa de jogos e quando estiver na plenitude, vai jogar noutras paragens.»