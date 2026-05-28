O Estrela da Amadora anunciou, esta quinta-feira, que chegou a acordo com os israelitas do Kiryat Shmona FC, para a cedência, por empréstimo até ao final da temporada 2026/27, do jogador Alexandre Sola.

O médio angolano representa o clube desde 2023 e ainda conta com passagens pelo 1º de Agosto e CD Sobrado, numa fase mais inicial da carreira.

Esta época, o jogador de 22 anos participou em 16 jogos pelo conjunto «tricolor».