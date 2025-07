O Estrela da Amadora confirmou a contratação de Alan Godoy, avançado espanhol que chega por empréstimo do Barcelona até ao final da temporada, como o Maisfutebol tinha noticiado.

O jogador de 22 anos, que pode atuar no centro do ataque ou na esquerda, alinhou na equipa B dos catalães na segunda metade da temporada passada (três golos em nove jogos), no terceiro escalão espanhol. No entanto, tinha iniciado a época no Eldense, da II Liga espanhola.

Natural das Canárias, foi formado no Las Palmas e também representou Alavés, At. Sanluqueño, Mirandés e Nàstic, preparando-se agora para a primeira experiência fora de Espanha.