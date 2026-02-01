O lateral-esquerdo Bruno Langa está de volta ao futebol português e foi apresentado, este domingo, como reforço do Estrela da Amadora.

O internacional moçambicano, de 28 anos, assinou um contrato válido até 2028 com o emblema da Reboleira.

Langa chega dos espanhóis do Almería, que o tinham cedido na primeira metade da época aos cipriotas do Pafos, onde fez 18 jogos.

Em Portugal, recorde-se, o lateral africano já representou Amora, Vitória de Setúbal e Desportivo de Chaves.