Sydney van Hooijdonk, filho de Pierre van Hooijdonk, antigo avançado do Benfica, é oficialmente reforço do Estrela da Amadora, confirmou o NAC Breda, esta quinta-feira.

O jogador de 25 anos chega à Reboleira a custo zero e fica com contrato até junho de 2028, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado.

Sydney, que vem para ocupar a vaga deixada por Kikas, era um elemento regularmente utilizado no emblema de Breda, tendo participado esta época em 19 jogos, nos quais marcou cinco golos e deu uma assistência.

O avançado neerlandês estava na equipa do primeiro escalão dos Países Baixos há um ano, mas já tinha realizado a formação e cumprido a estreia enquanto sénior no clube. No currículo conta ainda com passagens por Bolonha e Cesena (Itália), Heerenveen (Países Baixos) e Norwich (Inglaterra).

