Yahya Kalley, lateral-esquerdo sueco, é reforço do Estrela da Amadora.

Os tricolores anunciaram, esta sexta-feira, a contratação do jogador de 24 anos, que alinhava no IFK Norrköping, do primeiro escalão da Suécia. O contrato de Kalley na Reboleira é válido até 2028.

Formado no Malmö, Yahya Kalley, que soma uma internacionalização pelos sub-21 da Suécia, também já representou Goteborg e Groningen.