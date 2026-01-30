Liga
Há 1h e 22min
OFICIAL: Estrela da Amadora contrata lateral-esquerdo sueco
Yahya Kalley tem 24 anos e chega do IFK Norrköping
Yahya Kalley, lateral-esquerdo sueco, é reforço do Estrela da Amadora.
Os tricolores anunciaram, esta sexta-feira, a contratação do jogador de 24 anos, que alinhava no IFK Norrköping, do primeiro escalão da Suécia. O contrato de Kalley na Reboleira é válido até 2028.
Formado no Malmö, Yahya Kalley, que soma uma internacionalização pelos sub-21 da Suécia, também já representou Goteborg e Groningen.
