O Estrela da Amadora anunciou, esta quarta-feira, a contratação do lateral-direito alemão Max Scholze.

O jogador de 20 anos chega à Reboleira oriundo do SSV Ulm 1846, da terceira divisão germânica.

Scholze soma dois golos em 16 jogos esta temporada. O jovem alemão passou grande parte da formação no Bayern Munique.