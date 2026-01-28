Liga
OFICIAL: Estrela da Amadora contrata lateral formado no Bayern Munique
Max Scholze chega à Reboleira oriundo da terceira divisão alemã
O Estrela da Amadora anunciou, esta quarta-feira, a contratação do lateral-direito alemão Max Scholze.
O jogador de 20 anos chega à Reboleira oriundo do SSV Ulm 1846, da terceira divisão germânica.
Scholze soma dois golos em 16 jogos esta temporada. O jovem alemão passou grande parte da formação no Bayern Munique.
