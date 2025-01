O mercado na Reboleira continua muito movimentado. Depois de Fábio Ronaldo, o Estrela da Amadora anunciou mais dois reforços, João Costa para a baliza e Amine Oudrhiri no miolo.

O guarda-redes de 28 anos, chega proveniente do Feirense, onde realizou 18 jogos esta temporada, e assina até 2028.

Já da parte de Amine, o médio vem do Rio Ave, como o Maisfutebol já tinha anunciado. Com 32 anos, o experiente jogador francês foi opção dos vilacondenses esta época por 15 vezes, representava a equipa de Vila do Conde há quatro temporadas. Vai assinar por um ano, até 2026.

O Estrela da Amadora está no 14.º posto da classificação da Liga portuguesa com 16 pontos.