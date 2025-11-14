O Estrela da Amadora anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Georgii Tunguliiadi até 2029.

O defesa-central russo, de 21 anos, fez apenas um jogo ao serviço da equipa principal dos tricolores esta temporada. Aconteceu na derrota na Taça de Portugal com o Alpendorada, tendo participado nos primeiros 45 minutos.

Tunguliiadi está ligado ao Estrela desde 2023 e tem atuado, sobretudo, pelos sub-23. Com passagens por Lokomotiv, Spartak Moscovo e FK Sochi, também alinhou nos espanhóis do Rayo Vallecano, antes de se mudar para o futebol luso.