Léo Cordeiro não vai continuar no Estrela da Amadora. A formação da Reboleira utilizou as redes sociais para despedir-se, esta quinta-feira, do médio brasileiro.

Cordeiro foi um dos mais utilizados na temporada (quinto, com 29 jogos) e envergou a braçadeira de capitão em diversos encontros.

O atleta de 29 anos terminava contrato com os tricolores esta temporada e ambas as partes decidiram, por mútuo acordo, não renovar o vínculo.

Nestas duas épocas ao serviço do Estrela, Léo Cordeiro fez um total de 63 jogos e marcou quatro golos.