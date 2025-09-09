Renato Pantalon, defesa-central que na segunda metade da última temporada representou o Estrela da Amadora, foi oficializado como reforço do Jablonek.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

O jogador de 27 anos estava em Portugal desde 2021/22, quando chegou para reforçar o Rio Ave, depois de ter cumprido a formação e estreia enquanto sénior na Croácia e de uma experiência na Eslovénia.

Na segunda metade da época passada, o croata rumou à Reboleira e fez 12 jogos.

O Jablonek, diga-se, é terceiro classificado do campeonato da Chéquia.

