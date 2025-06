O Athletic Club anunciou esta quarta-feira a contratação do avançado Ronaldo Tavares proveniente do Estrela da Amadora.

«Referência física no comando de ataque, Ronaldo traz experiência internacional e qualidade para fortalecer o setor ofensivo do Athletic», pode ler-se no X do clube brasileiro.

Esta temporada, Ronaldo Tavares esteve emprestado aos suíços do Yverdon onde foi opção em seis partidas tendo faturado por uma vez. O avançado de 27 anos vai juntar-se a Rui Duarte, contratado para orientar a formação do segundo escalão do Brasil.