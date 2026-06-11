Pepa tem acordo bem encaminhado com o Estrela da Amadora para assumir o comando técnico da equipa da Reboleira, confirmou o Maisfutebol.

O técnico de 45 anos prepara-se para suceder ao italiano Cristiano Bacci, que garantiu a permanência dos tricolores na última jornada da Liga, mas não vai continuar no clube.

Pepa está livre no mercado desde que saiu do Sport Recife, equipa brasileira que orientou em 2024 e 2025. Antes disso, no estrangeiro, passou por Al Ahli (Qatar), Cruzeiro (Brasil) e Al Tai (Arábia Saudita).

Em Portugal, Pepa já treinou V. Guimarães, P. Ferreira, Tondela, Moreirense, Feirense e Sanjoanense.

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