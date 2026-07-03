Agora sim, está dado o pontapé de saída na nova temporada do Estrela da Amadora.

O mote foi dado pelo próprio Pepa, técnico da equipa tricolor, que recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de motivação aos adeptos. «Começou a nossa caminhada. Juntos, focados no trabalho e a prepararmo-nos para o que aí vem», pode ler-se.

Recorde-se que o Estrela da Amadora segurou a permanência no principal escalão do futebol português, ao terminar no 15.º lugar da tabela.

Veja aqui a publicação de Pepa: