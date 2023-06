Declarações do treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, depois do jogo da segunda mão do play-off acesso à Liga, frente ao Marítimo, que garantiu a subida de divisão dos tricolores:

«Não foi só o que aconteceu nestes dois jogos, mas sim o acumular de toda a época, de todas as circunstâncias e adversidades que vivemos, porque tivemos momentos muito difíceis que conseguimos transformar em coisas positivas.

Foi um play-off difícil para o Marítimo, difícil para nós, para o futebol português e para o desporto, porque a elite do futebol português precisa destas duas equipas, destas duas regiões e massas adeptas do nosso país.

Mas, infelizmente, só podia estar uma na próxima temporada e desejo que o Marítimo regresse rapidamente [à Liga], porque é necessário este ambiente, este estádio, estes adeptos e a história do Marítimo.

Hoje, quando falamos de mérito, falamos da nossa caminhada, não falamos daquilo que foi o jogo estatisticamente.

Tivemos boas oportunidades na primeira parte, foi pena o Régis [Ndo] não ter conseguido concretizar uma ou outra que teve, mas faz parte do jogo e já sabíamos que ia ser muito difícil, porque o Marítimo tem muita qualidade.»