Sérgio Vieira explicou o que se passou no relvado após o final do encontro entre o Estrela da Amadora e o Arouca. O treinador dos estrelistas, tal como Daniel Sousa, atribuiu o momento ao calor do jogo.

«Foi simples, foi uma reação emocional. Um elemento do Estrela viu o guarda-redes adversário a provocar os adeptos e toda a gente correu para acalmar. Não foi nada de especial, o que aconteceu de mais importante foi dentro do relvado.»

Em conferência de imprensa após a derrota com o Arouca, Sérgio Vieira disse que a expulsão de Dida não pode acontecer, mas que a goleada sofrida frente aos arouquenses não foi apenas culpa do guarda-redes brasileiro.

«A história do jogo não foi só a expulsão. Foi a nossa primeira parte, o nosso projeto. Isto mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Tentamos ser positivos, fortalecer-nos, mas muitas vezes não estamos fortes. Com jogadores mais maduros, há oportunidades que não se desperdiçam. Há um processo de amadurecimento, as coisas não acontecem de um momento para o outro. Era uma equipa ao nosso alcance, queríamos muito os três pontos, mas depois do golo perdemos discernimento. Facilitámos inconscientemente ainda na primeira parte. Não se pode embelezar as jogadas. Faltaram regras simples, em posse, na transição. Não podemos sofrer um golo no início da segunda parte. Já havia indicadores que os processos não estavam a correr da melhor forma. Houve irregularidade hoje, não foi a expulsão, mas não pode acontecer o erro do Dida. Talvez por excesso de confiança, faltou experiência. Se não cometêssemos esses erros, teríamos ganho. Temos de aprender com isto, agora é o Vizela.»