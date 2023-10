Depois de ter alcançado pela primeira vez na época duas vitórias seguidas, Sérgio Vieira disse que o Estrela da Amadora vai «lutar ao máximo para que a melhor fase ainda esteja para vir».



«Temos de ser capazes de ganhar qualquer jogo do campeonato, com as características distintas. A melhor fase tem de ser a que queremos que apareça pela frente. Temos de olhar para o que queremos viver no futuro e lutar ao máximo para que a melhor fase ainda esteja por vir. Isso também é reflexo da minha forma de estar e liderar», referiu, na antevisão ao jogo contra o Famalicão.



Em relação ao jogo desta 9.º jornada, o técnico da equipa «tricolor» deixou bastantes elogios aos minhotos.

«É uma equipa extremamente organizada, com grandes valores individuais. Vem desse processo de sustentabilidade do seu projeto já há várias temporadas. Está no caminho certo nos aspetos de maior qualidade da gestão do clube, a nível estrutural, financeiro e desportivo. Olhamos sempre para nós, independentemente da qualidade individual e coletiva do Famalicão, e tentar contrariar os aspetos fortes que eles têm», considerou.

Assim, Sérgio Vieira apontou que o Famalicão é «bem organizado defensivamente, que tenta jogar bom futebol», salientando também a capacidade em contratar jogadores «com grande potencial técnico e que têm chegado a clubes grandes», o que obrigará o Estrela a estar «extremamente focados e com uma ambição muito grande».

«Olhamos de forma especial para outros aspetos que são mais importantes no futuro do que propriamente a posição na tabela. Olhamos para a atitude de cada jogador e da equipa coletivamente, para a imagem que temos passado desde o início e se estamos a ser coerentes com a nossa caminhada até ao momento. A nossa motivação não vem da posição, vem das nossas regras, do caráter deste grupo, da personalidade individual de cada jogador e estes transformarem-se e evoluírem a cada etapa que passa», frisou.

O Estrela da Amadora recebe o Famalicão, no domingo, às 18h00, no Estádio José Gomes.