A FIGURA: Kikas

Noite de trabalho, de muita compensação ao tentar travar a primeira fase de construção do Sp. Braga e de cavalgadas para a frente para recuperar terreno e aproximar-se do ataque. Trabalho exaustivo, longe dos holofotes, até ao atacante chamar a si o brilho do Estrela na reta final do encontro. Assistiu Nani para o golo, mas partiu de posição irregular antes de finalizar de cabeça, no lance imediatamente a seguir. O atacante que marcou aos 79 minutos, assinando o empate.



O MOMENTO: golo do Estrela (79’)

Confusão na zona central do terreno, Leo Cordeiro sai do meio de vários jogadores do Sp. Braga e abre caminho pela esquerda para Nilton Varela galgar metros. O canhoto, num ataque rápido bem desenhado cruza com as medias certas para Kikas fazer o desvio decisivo de cabeça a segundo poste, empatando a partida.

OUTROS DESTAQUES

André Luiz

Veloz e imprevisível, o avançado brasileiro foi a principal seta apontada à baliza bracarense, desorganizando com as suas cavalgadas o setor mais recuado do Sp. Braga. Esteve na cara de Matheus logo a abrir o jogo, mas não conseguiu marcar.

Bright Arrey-Mbi

Reforço que gerou expetativas, o defesa central está a cumprir e aos poucos mostra credenciais. Forte fisicamente, alia essa característica à rapidez, evitando lances de perigo de forma limpa. Saiu a jogar com classe.

Leonel Bucca

O médio argentino é o estratega do Estrela da Amadora pela segunda época consecutiva. Parece um calmeirão, mas é bom de bola e interliga os vários setores da equipa. Joga e faz jogar, tal como no passe em que isola André Luiz.

João Moutinho

Continua a ser um jogador acima da média pela forma como lê o jogo e executa. Disfarçou, a espaços, alguma falta de tranquilidade do Sp. Braga, assumindo o equilíbrio da equipa ao ser um ponto de referência. Decisivo no lance do golo.